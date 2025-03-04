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Moleculo
AMD опубликовала техническую демонстрацию Toyshop Realtime Path Tracing Neural Rendering
Трассировка пути и нейронный рендеринг на видеокартах AMD RDNA 4.

Новая техническая демонстрация AMD позволяет оценить достижения компании в области трассировки пути и нейронного рендеринга. На этих технологиях компания делает акцент, представляя новые видеокарты, построенные на базе архитектуры RDNA 4, включая Radeon RX серии 9070. Техническая демонстрация недоступна для загрузки и самостоятельного тестирования, во всяком случае пока, познакомиться с ней можно на платформе YouTube в разрешении 4K, сообщает VideoCardz. К сожалению, в AMD не уточнили, какие именно технологии использовались в этой демонстрации, была ли задействована технология FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4).

Кадр из демонстрации AMD. Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Пример не самого удачного кадра из демонстрации AMD, в частности, автомобиль в верхней правой части кадра оставляет за собой шлейф. Источник изображения: AMD Gaming, YouTube

Хотя демонстрация AMD производит сильное впечатление, специалисты ряда технических ресурсов и некоторые зрители заметили присутствие визуальных артефактов: размытие пикселей на некоторых статичных объектах, а также шлейфы за движущимися автомобилями. В частности, на эти проблемы указали журналисты PC Gamer и Notebookcheck. Стоит отметить, что особенности обработки видео платформой YouTube тоже оказывают влияние на качество изображения.


Несмотря на найденные недостатки, специалисты профильных ресурсов и пользователи высоко оценивают усилия AMD по продвижению технологии трассировки пути в сегмент более доступных видеокарт. Остаётся надеяться, что дальнейшие оптимизации сделают трассировку пути доступной на бюджетных графических решениях без каких-либо видимых артефактов.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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