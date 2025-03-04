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Moleculo
Colorful выпускает для матпат AMD AM5 обновление BIOS с режимом X3D GAMING MODE
Режим должен повысить игровую производительность процессоров Ryzen X3D.

В новом обновлении BIOS материнских плат AMD AM5 от компании Colorful Technology появилась поддержка режима X3D GAMING MODE для повышения игровой производительности процессоров Ryzen X3D, сообщает ITHome со ссылкой на страницу Colorful в социальной сети Weibo. В этом режиме отключается технология Simultaneous Multithreading (SMT) и второй кристалл CCD с процессорными ядрами, если таковой имеется.

Источник изображения: Colorful, Weibo

Обновление выходит в преддверии начала продаж 12- и 16-ядерных процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. Официально точные даты начала продаж компанией AMD не назывались, но, если верить слухам, процессоры появятся в магазинах примерно через неделю после видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые станут доступны с 6 марта.

При включении X3D GAMING MODE процессор Ryzen 9 9950X3D станет 8-ядерным и 8-поточным, а 9900X3D — 6-ядерным и 6-поточным. В качестве примера компания рассматривает игру PUBG, где включение X3D GAMING MODE повысило производительность на 15% — средняя частота кадров выросла с 259 до 303 FPS. Скорее всего, данный режим будет полезен для некоторых киберспортивных игр и старых проектов, которые используют ограниченное количество ядер.

Непонятно, можно ли будет управлять X3D GAMING MODE из операционной системы, не заходя в BIOS. В опубликованном компанией видео на платформе Weibo демонстрируется интерфейс неназванного программного обеспечения в среде Windows, однако нет явного подтверждения того, что с его помощью можно будет управлять X3D GAMING MODE.

#материнские платы #colorful
Источник: ithome.com
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