Если используется BIOS или включён режим совместимости CSM (Compatibility Support Module), с новыми видеокартами система может не запуститься, либо могут возникнуть различные проблемы.

Видеокарты AMD Radeon RX 9000 серии официально поддерживают работу только в UEFI режиме, сообщает Neowin со ссылкой на недавно опубликованную документацию компании к новым видеокартам. Если используется BIOS или включён режим совместимости CSM (Compatibility Support Module), с новыми видеокартами система может не запуститься, либо могут возникнуть различные проблемы, включая проблемы с производительностью.

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Системные требования AMD похожи на системные требования Windows 11, в которых поддержка UEFI и Secure Boot являются обязательными требованиями, отмечают в Neowin. В частности, это необходимо для повышения безопасности операционной системы, но есть и другие преимущества. Так, специалисты AMD перечисляют в документации:

«По сравнению со старой “устаревшей” (прим. legacy) прошивкой BIOS, прошивка UEFI предлагает множество новых и полезных функций, в том числе:

Значительно улучшенную безопасность;

Полностью определённые интерфейсы, обеспечивающие совместимость и тестируемость;

Надёжные обновления прошивки через Интернет с минимальным вмешательством пользователя;

Поддержка жёстких дисков объёмом более 2,2 ТБ;

Поддержка многих новых типов оборудования для ПК, включая поддержку загрузки с NVMe SSD;

Безопасная загрузка Windows для защиты от вредоносных программ;

Более быстрое выключение, запуск, спящий режим и возобновление работы.

Чтобы в полной мере использовать преимущества UEFI, начиная с поколения видеокарт AMD RDNA 4 официально будет поддерживаться только режим UEFI (видеокарты серии Radeon RX 9000 и более поздние)».

Поддержка ReSizable BAR упоминается отдельно в документе как ещё одно преимущество UEFI. В случае AMD эта технология имеет фирменное наименование Smart Access Memory (SAM).

Нельзя исключать сценарии, когда новые графические ускорители могли бы использоваться некоторыми владельцами на старых платформах. Например, более бюджетные видеокарты RDNA 4, такие как RX 9060, могли бы стать основой недорогой игровой сборки с не самими новыми компонентами или домашнего медиа-центра, собранного из «подручных» комплектующих прошлых поколений. Судя по всему, высока вероятность, что на системах без поддержки UEFI и Secure Boot видеокарты AMD Radeon RX 9000 серии не будут работать оптимально, если вообще будут.

К слову, проверить, поддерживает ли прошивка текущей видеокарты UEFI, можно с помощью утилиты GPU-Z от TechPowerUp.

На презентации видеокарт RX 9070 компания AMD обратила внимание на улучшения медиавозможностей: улучшение качества при кодировании H.264 и H.265, снижение задержки, улучшение производительности, снижение энергопотребления при воспроизведении видео, кодированного в VP9 и AV1. Была улучшена производительность в трассировке лучей, расширены вычислительные возможности для искусственного интеллекта.

Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирован на 6 марта. По прогнозам, более доступные модели серии RX 9060 появятся во втором квартале.