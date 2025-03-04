Крупные системы охлаждения и заводской разгон.

VASTARMOR представила четыре модели видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 в своей лучшей линейке Super Alloy, включая белые модели White, сообщает VideoCardz. На момент написания не все характеристики новинок известны, но, похоже, все рассматриваемые модели получили серьёзный заводской разгон. Частота графического процессора в представленных вариантах RX 9070 XT может повышаться до 3,1 ГГц, а в вариантах RX 9070 — до 2,7 ГГц.

Источник изображения: VASTARMOR

Источник изображения: VASTARMOR

Модели RX 9070 XT получили систему охлаждения с тремя вентиляторами, которая занимает в толщину 2,8 слота расширения, а также три 8-контактных коннектора дополнительного питания. Все вентиляторы диаметром 100 мм. Модели RX 9070 оснащаются системами охлаждения с двумя 100-мм вентиляторами, видеокарты займут 2,5 слота расширения, для дополнительного питания оснащаются парой 8-контактных разъёмов.

Источник изображения: VASTARMOR

Источник изображения: VASTARMOR

Компания предлагает варианты видеокарт в чёрной и белой расцветке сразу на старте продаж. Вентиляторы выполнены из полупрозрачного пластика и имеют встроенную RGB-подсветку, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы — присутствует ARGB разъём, которым видеокарта подключается к материнской плате.

Источник изображения: VASTARMOR

Ожидается, что в Китае перечисленные видеокарты будут продаваться по рекомендованной цене, несмотря на принадлежность к премиальной линейке производителя и заводской разгон.