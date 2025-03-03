Windows 11 теряет позиции, а количество пользователей с 32 ГБ оперативной памяти растёт.

В статистике по аппаратному обеспечению пользователей игрового сервиса Steam перемены: в феврале NVIDIA GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой, сместив RTX 3060, которая долгое время находилась на первой позиции в рейтинге, — сообщает VideoCardz.

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В феврале в системах 8,57% опрошенных пользователей была установлена RTX 4060, в системах 6,87% опрошенных пользователей — RTX 3060. Что интересно, доля RTX 4060 и некоторых других игровых видеокарт Ada Lovelace в феврале заметно увеличилась: RTX 4060 прибавила 3,97 процентных пункта, RTX 4060 Ti прибавила 3,11 п.п., а RTX 4070 — 2,54 п.п. Две последние видеокарты занимают третью и четвёртую позицию рейтинга соответственно. На пятом месте RTX 3070, а в «топ-10» всё ещё входят RTX 2060 и GTX 1650. В статистике игрового сервиса Steam графика NVIDIA доминирует — эта тенденция не меняется уже много лет, пишет VideoCardz.

По мнению VideoCardz, статистика Steam Hardware Survey не является самым надёжным показателем популярности аппаратного и программного обеспечения. В последнее время всё больше пользователей просят пройти опрос, поэтому точность результатов должна была значительно повыситься. Тем не менее, статистические данные могут значительно отличаться от месяца к месяцу: участники выбираются случайным образом и не все из них могут принимать участие в опросе — опрос добровольный и необязательный.

Так, согласно статистике, Windows 11 потеряла в феврале значительную долю пользователей, вернувшись к показателю 44,10%, что на 9,36 п.п. ниже, чем в январе. Напротив, Windows 10 увеличила свою долю на 10,47 п.п. до 53,34%, сообщает Neowin. Также стоит отметить огромную прибавку пользователей, в компьютерах которых установлено 32 ГБ оперативной памяти — таких среди опрошенных стало на 13,73% больше.

В Tom's Hardware значительные изменения в некоторых показателях связывают с наплывом пользователей из Китая. Похоже, что новый Steam Hardware Survey объединяет международные результаты и результаты в Китае, — пишет ресурс.