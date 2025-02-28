А также технологии FSR 4, RIS 2, AFMF 2.1.

AMD официально представила видеокарты Radeon RX серии 9070 на базе графической архитектуры RDNA 4: RX 9070 XT и RX 9070, — обе построены на основе графического процессора Navi 48 разных версий. Этот GPU имеет 16-полосный интерфейс PCIe 5.0 и производится по 4-нм технологии TSMC N4P. Чип состоит примерно из 53,9 млрд транзисторов и занимает площадь около 356 мм2. Старт продаж за рубежом запланирован на 6 марта.

Источник изображения: AMD

Вариант графического процессора в старшей модели RX 9070 XT предлагает 64 вычислительных блока (Compute Unit, CU), 64 блока для ускорения трассировки лучей 3-го поколения и 128 ускорителей искусственного интеллекта 2-го поколения. Тактовая частота графического процессора может повышаться до 2970 МГц. Номинальная мощность платы 304 Вт. Рекомендованная цена 599 долларов США без учёта налогов.

Источник изображения: AMD

В RX 9070 конфигурация графического процессора урезана до 56 вычислительных блоков CU, а вместе с тем и до 56 блоков ускорения трассировки лучей, 112 блоков ускорения искусственного интеллекта. Максимальная тактовая частота тоже ниже — 2520 МГц. Номинальная мощность 220 Вт. Рекомендованная цена 549 долларов США без учёта налогов.

Конфигурация памяти у видеокарт одинаковая — это 16 ГБ GDDR6 с 256-битной шиной. Некоторые источники говорят о более быстрых чипах памяти в RX 9070 XT, тем не менее, в большинстве случаев сообщается, что общая пропускная способность подсистемы памяти у видеокарт одинаковая — 640 ГБ/с. Это говорит о применении чипов памяти с одинаковой скоростью 20 Гбит/с.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Новых подробностей о производительности на глобальной презентации не появилось. AMD даже не сравнила новинки с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, выбрав лишь пару видеокарт Ampere — RTX 3090 и 3080. Старшая RX 9070 XT на 38…42% быстрее RX 7900 GRE в разрешениях QHD и UHD, RX 9070 на 20…21% быстрее RX 7900 GRE.

Что касается более глубоких технических деталей, графический процессор Navi 48 разделён на четыре шейдерных движка, каждый состоит из восьми блоков Work Group Processor (WGP). В каждом WGP присутствует по два вычислительных блока CU. В каждом CU есть обновлённые блоки ускорения трассировки лучей 3-го поколения, которые предлагают вдвое большую скорость пересечения лучей, улучшенное сжатие BVH, ускоренный обход лучей и затенение, а также добавляют поддержку новой функции Oriented Bounding Boxes для выравнивания рамок при построении BVH по любой внеосевой геометрии. Также присутствуют ускорители матричных вычислений 3-го поколения, которые предлагают улучшенную производительность наряду с поддержкой 8-битных типов данных с плавающей запятой, а также поддерживают операции с разреженными матрицами.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

В числе прочего: 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache 3-го поколения, обновлённый командный процессор, четыре контроллера памяти с поддержкой усовершенствованной технологии сжатия.

Обновлению подверглись и медиа движки: они обеспечивают лучшее качество вывода и повышенную производительность при меньшей мощности. Качество кодирования H.264 с низкой задержкой увеличилось примерно на 25%, а HEVC — на 11%. AMD также заявляет о повышении производительности декодирования AV1 и VP9 на 50%.

Дисплейный движок AMD Radiance Display Engine также был обновлён для снижения энергопотребления в режиме ожидания при подключении двух дисплеев с поддержкой FreeSync, он поддерживает аппаратную очередь переключения, что позволяет управлять частотой кадров с помощью GPU, а не центрального процессора при воспроизведении видео. Движок Radiance Display Engine также поддерживает Radeon Image Sharpening 2 (RIS 2), который работает до отправки выходных данных на дисплей. RIS 2 повышает чёткость изображений, отправляемых на монитор. Поскольку RIS 2 теперь является частью механизма отображения, он работает во всех API, может быть включён одним переключателем драйвера и применён ко всему рабочему столу.

В числе прочих улучшений AMD RDNA 4: динамические регистры и неупорядоченные операции с памятью.

Наряду с видеокартами AMD Radeon RX серии 9070 выпустят технологию FidelityFX Super Resolution 4 — FSR 4. В FSR 4 реализована поддержка машинного обучения для улучшения качества изображения. AMD заявляет о почти неизменном, а иногда и более высоком качестве изображения при включении FSR 4. FSR 4 использует обновляемый API FSR 3.1, поэтому для любых игр, в которых уже включена поддержка FSR 3.1, FSR 4 должен работать.

Источник изображения: AMD

Встроенная в драйвер AMD технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) также обновляется. AFMF 2.1 обеспечит повышенное качество изображения с уменьшением ореолов, особенно в динамичных сценах. AFMF 2.1 будет лучше работать с элементами интерфейса и мелкими деталями. AFMF 2.1 совместим с графическими процессорами Radeon RX серии 6000 и новее, а также APU AMD Ryzen AI 300.

Источник изображения: AMD

AMD также представляет новый менеджер приложений с искусственным интеллектом AI Apps Manager для доступа ко всем приложениям с поддержкой искусственного интеллекта, Install Manager для управления программным обеспечением AMD, AMD Chat — локальный чат-бот с возможностями генерации изображений для видеокарт Radeon RX 9000. AMD Chat сможет управлять настройками по запросу пользователя и отвечать на его вопросы о программном обеспечении AMD.

Источники: Tom's Hardware, HotHardware, club386.