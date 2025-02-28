AMD Radeon RX 9070 XT заметно дешевле NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Рекомендованные цены видеокарт AMD Radeon RX 9070 были озвучены на официальной презентации, которая уже состоялась в Китае, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包). Модели RX 9070 XT будут продаваться по цене начиная от 4999 китайских юаней, RX 9070 — начиная от 4499 юаней. Рекомендованные цены для Китая должны учитывать 13-процентную ставку НДС.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash (отредактировано)

Для сравнения, 6299 юаней — рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в Китае — потенциальный конкурент RX 9070 XT на 26% дороже, как минимум. В США рекомендованные цены видеокарт RX 9070 XT и RX 9070 могут установить на уровне 599 и 549 долларов, при этом цены на RTX 5070 Ti стартуют от 749 долларов.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) в Weibo, VideoCardz (отредактировано)

AMD не будет выпускать эталонные видеокарты, в продаже ожидаются только видеокарты от партнёров, в Китае это: Asus, Sapphire, Gigabyte, Yeston, PowerColor, ASrock, XFX и Vastarmor. Дата начала продаж остаётся неизменной — 6 марта.

Что касается производительности, похоже, на мероприятии были озвучены результаты, которые появились в Сети днями ранее: в среднем RX 9070 XT на 42% быстрее RX 7900 GRE в 4K разрешении и на 38% в 1440p, а RX 9070 быстрее примерно на 20…21%. Из нового: по подсчётам AMD, в 4K разрешении RX 9070 XT на 26% быстрее RTX 3090, а RX 9070 — на 26% быстрее RTX 3080. Возможно, больше подробностей появится на глобальной презентации, которая состоится позже сегодня.