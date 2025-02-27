Видеокарта получит белую печатную плату, похоже, кронштейн и радиатор тоже окрашены.

В VideoCardz опубликовали изображение видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Hellhound Spectral White от компании PowerColor. Конструкция данной модели аналогична той, что используется в обычной чёрной версии RX 9070 XT Hellhound, показанной на CES 2025. Основное отличие в цветовом оформлении. Пожалуй, PowerColor одна из немногих компаний, которая до конца прорабатывает белое оформление своих видеокарт: белые здесь не только внешние детали, пластиковый кожух, вентиляторы и задняя панель, окрашены также кронштейн с видеовыходами и радиатор, печатная плата тоже белая. На данный момент неизвестно, какие элементы получат подсветку.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

По информации VideoCardz появятся два варианта AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Hellhound Spectral White, с эталонными частотами и заводским разгоном. В последнем случае тактовая частота графического процессора видеокарты в режиме ускорения будет повышена до 3010 МГц. Hellhound Spectral White, как и обычная чёрная версия Hellhound, будут стоить дороже вариантов по рекомендованной розничной цене (РРЦ). Ожидается, что по рекомендованной цене PowerColor предложит варианты RX 9070 XT и RX 9070 в исполнении Reaper, самыми дорогими будут Red Devil, между ними расположатся варианты Hellhound.

Накануне стали известны все основные спецификации видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070, новинки были замечены каталогах интернет-магазинов, появились намёки на ценообразование. Полноценная презентация видеокарт ожидается завтра, 28 февраля.