Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD Radeon RX 9070 XT основана на графическом процессоре Navi 48 XTX
Весьма вероятно, что в RX 9070 используется Navi 48 XT.

Предположительно, информация из BIOS ещё невыпущенной AMD Radeon RX 9070 XT в премиальном исполнении Nitro+ от компании Sapphire, на короткое время появилась в базе данных TechPowerUp. Вероятно, информация случайно была загружена во время тестирования одним из рецензентов. BIOS датирован 13 декабря, что косвенно подтверждает слухи о готовности видеокарт к старту продаж в начале этого года.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

По информации из BIOS, RX 9070 XT использует графический процессор с кодовым названием Navi 48 XTX. В таком случае, весьма вероятно, что в RX 9070 используется Navi 48 XT. В VideoCardz не исключают, что в будущем компания может выпустить более производительные версии видеокарт с отборными графическими процессорами XTXH, как это было ранее, но на данный момент об этом ещё рано говорить.

В BIOS также указаны тактовые частоты 2520 и 2518 МГц, которые могут относиться к «игровой» частоте или частоте памяти. В первом случае это означало бы заводской разгон на 118…120 МГц. К сожалению, нет никакой информации о лимитах мощности и типе коннектора питания. Изображения видеокарты, появившиеся в Сети ранее, намекают, что в Nitro+ может быть реализован скрытый 16-контактный коннектор питания. Большинство видеокарт будут придерживаться проверенных временем 8-контактных коннекторов, в AMD это называют одним из преимуществ новых видеокарт.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
4
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
23
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
5
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
2
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
Компания Sinomach заявила о намерении блокировать автомобили, ввозимые в Россию неофициально
2
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
+
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
1
Для Remake Gothic потребуется минимум GeForce RTX 2070 и четырёхъядерный процессор
1
В тестах Radeon RX 9070 XT показала частоту 3,24 ГГц с энергопотреблением 330 Вт
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+
Microsoft выпустила бесплатный Office
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1

Популярные статьи

Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
61
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
24
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
8

Сейчас обсуждают

Yurexxx
12:33
Кстати я их ещё застал и с ними были интересные моменты в использовании. Например, некоторые дисководы не могли нормально захватывать и крутить диск из-за того, что в позднем дизайне флоппи-дисков отс...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Александр
12:31
Какие все таки не воспитанные пиздюки на этом сайте.)) В школе уроков нет что-ли? Насмешили, со своим "напарником", что не удержался, еще коментик печатнул.))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Ni9999
12:31
>суть конкуренции - лож Правильно говорить не лож, а покладай
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
hendehog
12:30
Было у меня такое. Дико мылила на моём прекрасном плоском Самсунге поэтому при первой же оказии сменял на божественный Radeon 8500. Который к тому же имел выход на телевизор и можно было смотреть диви...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
BruteForce
12:27
> миллиард просмотров и три коммента, причем все три от ботов Вот взял первый попавшийся видос на Рутубе: https://rutube.ru/video/eee7962ffe5707519c0a49bd4c7bdbd1/ Посещаемость похожа на реальную, вс...
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Yurexxx
12:26
Самый главный косяк MX-серии был в отсутствии пиксельных шейдеров!
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
FelsheR12345
12:24
Из старого там только блок питания. Chieftec BPS-650C2 пашет с 2014го года - отправился доживать в более легкие условия. Видео не надо - встройка. Оно так и получается с амд - меееддллееннноо и незам...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
BruteForce
12:19
Лично я вам минус поставил за анало-говнет и инфантилов. Тако впечатление, что Рутуб вас лично чем-то обидел. Чем же, раз он такой непопулярный?
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Waramagedon
12:17
Ты уже давно всрался в свои шаровары.
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Алексей Беликов-Минаев
12:15
Это интересно, я бы взял себе подобное чудо. Припой снять наверное тяжко было - хотя может они как-то умудрились заказать ЦП у производителя без крышек тепло распределительных и припоя - кто знает.
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем