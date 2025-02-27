Весьма вероятно, что в RX 9070 используется Navi 48 XT.

Предположительно, информация из BIOS ещё невыпущенной AMD Radeon RX 9070 XT в премиальном исполнении Nitro+ от компании Sapphire, на короткое время появилась в базе данных TechPowerUp. Вероятно, информация случайно была загружена во время тестирования одним из рецензентов. BIOS датирован 13 декабря, что косвенно подтверждает слухи о готовности видеокарт к старту продаж в начале этого года.

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По информации из BIOS, RX 9070 XT использует графический процессор с кодовым названием Navi 48 XTX. В таком случае, весьма вероятно, что в RX 9070 используется Navi 48 XT. В VideoCardz не исключают, что в будущем компания может выпустить более производительные версии видеокарт с отборными графическими процессорами XTXH, как это было ранее, но на данный момент об этом ещё рано говорить.

В BIOS также указаны тактовые частоты 2520 и 2518 МГц, которые могут относиться к «игровой» частоте или частоте памяти. В первом случае это означало бы заводской разгон на 118…120 МГц. К сожалению, нет никакой информации о лимитах мощности и типе коннектора питания. Изображения видеокарты, появившиеся в Сети ранее, намекают, что в Nitro+ может быть реализован скрытый 16-контактный коннектор питания. Большинство видеокарт будут придерживаться проверенных временем 8-контактных коннекторов, в AMD это называют одним из преимуществ новых видеокарт.