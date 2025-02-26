При том же количестве вычислительных блоков.

Интегрированная графика AMD Radeon 840M и 860M процессоров Ryzen AI 5 340 и Ryzen AI 7 350 была протестирована в OpenCL бенчмарках Geekbench, сообщает Wccftech.

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Оценка Radeon 840M с четырьмя вычислительными блоками составила 14285 баллов, а 860M с восемью блоками — 26401 балл. Эти оценки на 20…25% выше оценок Radeon 740M и 760M, которые предлагают то же количество вычислительных блоков, но работают на меньших частотах. Также новая интегрированная графика построена на базе улучшенной архитектуры RDNA 3.5, в то время как прошлые решения используют базовую RDNA 3.

Результаты тестирования в Geekbench 6 OpenCL. Источник изображения: Wccftech

Процессоры AMD Ryzen AI 300 семейства Krackan представили на выставке CES 2025. По сравнению с семейством Strix Point, это более доступные процессоры с ядрами Zen 5, интегрированной графикой RDNA 3.5 и нейронным сопроцессором, отвечающим современным требованиям программы Microsoft Copilot+ PC. AMD Ryzen AI 5 340 сочетает по три ядра Zen 5 и Zen 5c, а Ryzen AI 7 350 — по четыре. Т.е. общее количество ядер в этих процессорах 6 и 8 соответственно.