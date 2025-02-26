Его включат в состав нового драйвера, который выпустят на этой неделе. Некоторые производители выпустили новый BIOS для исправления проблем.

Исправление проблемы с отсутствием изображения (или чёрным экраном) на новых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 уже в пути, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса заметили на портале Reddit сообщение владельца RTX 5080 от компании MSI, который рассказал об обновлении BIOS видеокарты, которое компания распространяет через фирменное программное обеспечение MSI Center. После обновления проблема с чёрным экраном владельца больше не беспокоит.

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На сообщение также ответил представитель компании NVIDIA, заявив, что для видеокарт, которые не получат обновление BIOS от производителя, исправления «доставят» в будущем драйвере. Обновление программного обеспечения планируют выпустить на этой неделе. Специалисты отмечают, что ранее NVIDIA поставляла небольшие обновления прошивки вместе с драйверами.

Представители NVIDIA пока не поделились информацией, что именно стало причиной проблемы. Высказывалось множество теорий: проблемы с программным обеспечением, BIOS, качеством кабеля или дисплея, реализацией PCIe 5.0 на некоторых материнских платах. Является ли какая-то из них истинной, неизвестно.