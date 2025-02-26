Максимальная мощность видеокарт увеличится до 180 Вт.

NVIDIA выпустит версию GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ во второй половине марта, а версию на 8 ГБ в первой половине апреля, сообщает Wccftech со ссылкой на свои источники. Авторы ресурса ожидают, что цены на видеокарты будут установлены примерно на том же уровне, что и для предшественников.

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Утверждается, что видеокарты будут использовать чипы памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, общая ширина шины памяти 128-бит. Общая пропускная способность памяти вырастет на 55…65%, что в совокупности с новыми методами сжатия архитектуры Blackwell считается значительным улучшением.

Варианту GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ приписывают печатную плату PG152-SKU10, а варианту на 8 ГБ — плату SKU15. И в том и в другом случае ожидается, что максимальная мощность видеокарт будет находиться на уровне 180 Вт, что на 20 Вт превышает показатели предшественников. Производители смогут использовать для дополнительного питания как 16-, так и 8-контактные разъёмы.

Неизвестно, выпустит ли AMD новые конкурирующие решения к моменту появления видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. По прогнозам, AMD готовит видеокарты RX 9060, но на момент написания официально их ещё не анонсировали.