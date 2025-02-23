А RX 9070 в среднем на 21% быстрее.

На недавней пресс-конференции AMD сравнивала свои новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT с видеокартами Radeon прошлых поколений, в частности: RX 9070 в среднем на 21% опережает RX 7900 GRE в разрешении 3840 на 2160 пикселей, а RX 9070 XT — на 42%. В разрешении 2560 на 1440 пикселей RX 9070 была в среднем на 20% быстрее RX 7900 GRE, а RX 9070 XT — на 38%.

Тестирование проводилось в более чем 30 играх на ультра настройках графики и в нативном разрешении, без FSR и генерации кадров, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию из своих источников.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Также компания сравнила новинки с видеокартами RDNA 2. В разрешении 3840 на 2160 пикселей RX 9070 на 38% опередила RX 6800 XT, а RX 9070 XT на 51% опередила RX 6900 XT. В данном случае говорится о максимальных настройках графики, вероятно, более низких, чем ультра — полной информации о настройках у авторов VideoCardz нет, зато есть сравнительные данные по каждой игре в отдельности, включая игры с трассировкой лучей, которые отмечены аббревиатурой RT в скобках рядом с наименованием.

Как видно, разница между видеокартами достигает максимальных значений как раз-таки в играх с трассировкой лучей, включая Cyberpunk 2077 и F1 24, где RX 9070 XT до 68% быстрее RX 7900 GRE.

Источник изображения: VideoCardz

В одном из недавних обзоров специалистов ресурса TechPowerUp в разрешении 3840 на 2160 пикселей без трассировки лучей RX 7900 GRE отставала от RX 7900 XTX на 42,8% и на столько же от не самого дешёвого варианта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Отставание от RX 7900 XT и RTX 4070 Ti SUPER составило 17…18%. С трассировкой лучей RX 7900 GRE могла предложить только половину производительности RTX 5070 Ti и примерно на 35% отставала от RTX 4070 Ti SUPER. Похоже, судя по тестовым данным AMD, есть шанс, что старшая новинка догонит RTX 5070 Ti, а младшая расположится где-то между RTX 4070 Ti и Ti SUPER.

Презентация AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирована на 28 февраля, старт продаж — на 6 марта.