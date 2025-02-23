Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD Radeon RX 9070 XT в среднем на 42% быстрее RX 7900 GRE в 4K разрешении
А RX 9070 в среднем на 21% быстрее.

На недавней пресс-конференции AMD сравнивала свои новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT с видеокартами Radeon прошлых поколений, в частности: RX 9070 в среднем на 21% опережает RX 7900 GRE в разрешении 3840 на 2160 пикселей, а RX 9070 XT — на 42%. В разрешении 2560 на 1440 пикселей RX 9070 была в среднем на 20% быстрее RX 7900 GRE, а RX 9070 XT — на 38%.

Тестирование проводилось в более чем 30 играх на ультра настройках графики и в нативном разрешении, без FSR и генерации кадров, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию из своих источников.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Также компания сравнила новинки с видеокартами RDNA 2. В разрешении 3840 на 2160 пикселей RX 9070 на 38% опередила RX 6800 XT, а RX 9070 XT на 51% опередила RX 6900 XT. В данном случае говорится о максимальных настройках графики, вероятно, более низких, чем ультра — полной информации о настройках у авторов VideoCardz нет, зато есть сравнительные данные по каждой игре в отдельности, включая игры с трассировкой лучей, которые отмечены аббревиатурой RT в скобках рядом с наименованием.

Как видно, разница между видеокартами достигает максимальных значений как раз-таки в играх с трассировкой лучей, включая Cyberpunk 2077 и F1 24, где RX 9070 XT до 68% быстрее RX 7900 GRE.

Источник изображения: VideoCardz

В одном из недавних обзоров специалистов ресурса TechPowerUp в разрешении 3840 на 2160 пикселей без трассировки лучей RX 7900 GRE отставала от RX 7900 XTX на 42,8% и на столько же от не самого дешёвого варианта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Отставание от RX 7900 XT и RTX 4070 Ti SUPER составило 17…18%. С трассировкой лучей RX 7900 GRE могла предложить только половину производительности RTX 5070 Ti и примерно на 35% отставала от RTX 4070 Ti SUPER. Похоже, судя по тестовым данным AMD, есть шанс, что старшая новинка догонит RTX 5070 Ti, а младшая расположится где-то между RTX 4070 Ti и Ti SUPER.

Презентация AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT запланирована на 28 февраля, старт продаж — на 6 марта.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
27
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В России восстановят производство карбида кальция
1
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Согласно новому исследованию, темный режим на ЖК-дисплеях может потреблять больше энергии
3
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
5
В китайских автомобилях Volvo обнаружились контрафактные динамики Bowers & Wilkins
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
13
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
4

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
17:19
Глупо выглядит, имхо, когда вещи лежат в мешках, но нпс целенаправленно подходят и выборочно забирают мешок, хотя, по идее, не могут знать навскидку, что в нем.
NPC в Kingdom Come Deliverance II придирчивы в подборе лута
MriS
17:18
Для Phys хватило бы бюджетной 1030 )
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Жора Петросян
17:12
По информации Фай Родис, экипаж корабля получил снимки, переданные чужой экспедицией из Цефея по Кольцу. Экспедиция цефеян два раза облетела планету Торманс и, не получив разрешения на посадку, удалил...
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
ЧatoБoт
16:54
И пока пендосы мрiют о каких-то договорённостях с Россией, ВС РФ просто продолжают методично удохливать каклов: "...Подловили всук, всего-то на секунду они открыли варежку, и дрон на оптоволокне уничт...
В Белом доме надеются достичь договорённостей с Москвой уже на ближайшей неделе
Станислав Пронькин
16:54
Это произойдет когда появятся нативные нейроинтерфейсы
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
ЧatoБoт
16:48
А что на это скажут агенты Скайли и Маулдер, где истина?
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Алексей Носков
16:45
А если, например, при установке новых дров оставить пакет старого физикса? Прокатит?
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Evgeny Chezarin
16:37
Да он ошизел в конец. 3050 уже на уровне 3080ti. Тем действительно надо голову сверлить и подключать электроды.
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
Sergey Tukshinkin
16:33
на https://rosavtodealer.ru/avtovaz-gotovit-sjurpriz-lada-yarus-i-yashma/ подробнее об этом написали
«АвтоВАЗ» запатентовал три новых названия для своих будущих автомобилей — Tigris, Parus и Ariva
swr5
16:32
Лучше Евангелие почитайте, как пятью хлебами были накормлены 5000 человек и как слепой от рождения который не имел даже глаз стал зрячим.
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем