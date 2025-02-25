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Moleculo
Первые обзоры GeForce RTX 5070 появятся 4 марта, обзоры Radeon RX серии 9070 — на следующий день
AMD готовит мощный ответ на 70-е видеокарты конкурента.

Первые обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 появятся 4 марта, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Старт продаж видеокарты по-прежнему запланирован на 5 марта, в NVIDIA отрицают, что проблема с нехваткой блоков ROP затронет графические процессоры этих видеокарт.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Ожидается, что NVIDIA будет придерживаться прежних правил: 4 марта разрешено публиковать обзоры видеокарт, которые планируется продавать по рекомендованной цене — 549 долларов США без учёта налогов. Обзоры более дорогих моделей разрешено публиковать в день начала продаж, 5 марта. На этот раз NVIDIA представит эталонный вариант видеокарты Founders Edition, который должен продаваться по рекомендованной цене.

Практически в это же время AMD выпустит свои новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT: 5 марта появятся первые обзоры, а 6 марта начнутся продажи. Ходят слухи, что AMD могла выпустить видеокарты к концу января, но в конечном итоге запуск отложили до марта, чтобы накопить запасы и доработать программное обеспечение. Сегодня сообщалось, что AMD готовит крупное обновление ПО, включая новую версию технологии генерации кадров AFMF 2.1. Одним из важнейших обновлений станет новая технология FSR 4.

#amd #nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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