Причины пока неизвестны, ведётся расследование.

Рост количества сообщений о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах компании ASRock не остался незамеченным со стороны модераторов сообщества ASRock на портале Reddit: была создана отдельная тема для жалоб, в которой накануне было уже более 40 отчётов о вышедших из строя процессорах, не менее 32 из которых вышли из строя на платах ASRock, — пишет Tom’s Hardware. Есть случаи выхода из строя на материнских платах MSI, GIGABYTE и ASUS, но они единичны.

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Несмотря на большое количество жалоб, причину поломок выявить пока не удалось, поскольку нет единого сценария, который приводил бы к поломке. Процессоры могут выйти из строя как при первом запуске или спустя несколько часов работы, так и спустя несколько недель. Некоторые из пользователей лишились уже нескольких процессоров 9800X3D, причём обычные модели без 3D V-Cache в большинстве случаев работают исправно на тех же материнских платах, хотя есть единичные сообщения о выходе из строя и обычных процессоров. Среди недовольных пользователей есть и те, что утверждают о неработоспособности процессора «по прибытии», т.е. прямо из коробки, в данном случае ASRock винить не в чем.

Один из пользователей сообщил, что его процессор внезапно «ожил» после прошивки более старой версии BIOS, теперь это рекомендуют опробовать всем пострадавшим, пока AMD и ASRock разбираются с потенциальной проблемой.

Специалисты Tom’s Hardware не исключают, что потенциальная проблема может быть связана с неправильной настройкой новых BIOS, однако что-либо точно утверждать на данный момент нельзя.