Процессоры не выходят из строя, как сообщалось ранее, системы не могли запуститься из-за проблем с совместимостью памяти.

ASRock объяснила ситуацию с процессорами AMD Ryzen 7 9800X3D на своих материнских платах: процессоры не выходят из строя, как сообщалось ранее, некоторые системы с данными процессорами и платами ASRock переставали включаться по причине проблем совместимости с используемой оперативной памятью, — сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщение японского подразделения компании в социальной сети X (заблокирована в РФ). В ASRock уже выпустили бета-версии BIOS под номером 3.20, которые должны исправить проблемы совместимости.

Обновления, выпущенные на момент написания. Источник изображения: ASRock

Накануне в Сети появились новости о резком росте числа сообщений о выходе из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D на материнских платах ASRock. Как оказалось, с процессорами всё в порядке, системы не могут загрузиться по совершенно другим причинам. Некоторые пользователи отмечали, что им удалось вернуть работоспособность после отката на более ранние версии BIOS, тем не менее, похоже, это помогало не всем.

В своём объявлении компания сообщает, что новый BIOS устраняет проблемы загрузки с процессорами AMD Ryzen серии 9000, судя по всему, проблемы могли возникнуть не только с 9800X3D. На момент написания новые BIOS доступны для различных материнских плат с чипсетами AMD X870, X870E, B850, B650 и A620.