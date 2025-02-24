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Moleculo
NVIDIA GeForce RTX 5070 оказалась на 20% быстрее RTX 4070 и медленнее RTX 5070 Ti в тестах Geekbench
Результаты AMD Radeon RX 9070 XT тоже обсудили.

NVIDIA GeForce RTX 5070 впервые появилась в базе данных Geekbench, видеокарта набрала 188712 и 187414 баллов в тестах Geekbench 6 Vulkan и OpenCL соответственно, на 20% отстав от RTX 5070 Ti, типичные оценки которой в этих же тестах составляют 236850 и 240750 баллов, пишет VideoCardz. В Wccftech подсчитали, что RTX 5070 на те же 20% опережает своего прямого предшественника в лице RTX 4070. По средним оценкам Geekbench, новинка даже быстрее RTX 4070 SUPER и занимает позицию ближе к ещё более производительной RTX 4070 Ti.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Видеокарта тестировалась на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и материнской платой с чипсетом AMD X870E. Что примечательно, в отчёте говорится об оперативной памяти DDR5, работающей со скоростью 4000 МТ/с. Скорее всего, это ошибка, считают в VideoCardz и она не была бы достойна внимания, если бы не помогла идентифицировать эту же систему в других тестах с видеокартой AMD Radeon RX 9070 XT, последняя получила оценки 177395 и 179178 баллов в тестах Vulkan и OpenCL. В VideoCardz считают, что эти оценки не окончательные и занижены, поскольку RX 9070 XT вряд ли может уступать RTX 5070 — накануне появились результаты игровых тестов, где RX 9070 XT метит в конкуренты RTX 5070 Ti. Тем не менее, результаты игровых тестов и тестов Geekbench не всегда коррелируют между собой.

Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 5070. Источник изображения Geekbench, VideoCardz

Появление видеокарт RTX 5070 и RX 9070 XT в Geekbench может указывать на то, что они уже находятся в руках рецензентов. NVIDIA запланирована старт продаж GeForce RTX 5070 на 5 марта. AMD планирует дать старт продажам видеокарт Radeon RX серии 9070 практически в то же время — 6 марта.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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