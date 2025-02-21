Подтверждаются некоторые из характеристик.

В базе данных Geekbench появились первые отчёты о тестировании видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, сообщает Wccftech. Также отчёты содержат информацию о некоторых характеристиках видеокарт.

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Что касается результатов, видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT набрала 177395 баллов в тесте Vulkan и 179178 баллов в тесте OpenCL, в то время как RX 9070 в этих же тестах набрала 158520 баллов и 140842 балла соответственно. По оценкам специалистов Wccftech, в Vulkan тесте результаты RX 9070 XT находятся на уровне RX 7900 GRE, а RX 9070 — на уровне RX 7800 XT. Практически аналогичное позиционирование относительно видеокарт прошлого поколения наблюдается и в OpenCL, чуть лучше себя показала RX 9070 XT, догнав RX 7900 XT.

Результаты тестирования в Geekbench 6 OpenCL. Источник изображения: Wccftech

Результаты тестирования в Geekbench 6 Vulkan. Источник изображения: Wccftech

В графическом процессоре AMD Radeon RX 9070 XT активны 64 вычислительных блока Compute Units (CU) или 4096 потоковых процессоров Stream Processors (SP), в графическом процессоре RX 9070 — 56 CU и 3584 SP соответственно. Эта информация подтверждается утечками с закрытой пресс-конференции AMD. Частоты, указанные в отчётах, вероятно, являются базовыми — это 2570 и 2210 МГц для старшей и младшей модели. Только что сообщалось, что пиковые частоты в соответствии с эталонными спецификациями у этих видеокарт достигают 2970 и 2520 МГц.

Источник изображений: Geekbench

Ожидается, что архитектура AMD RDNA 4 повысит производительность и эффективность новых видеокарт, но главное внимание будет приковано к расширенным возможностям для трассировки лучей и искусственного интеллекта, на основе которых будут работать новые технологии AMD, включая FSR 4.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT представят 28 февраля, старт продаж запланирован на 6 марта. Цены в AMD пока не озвучили.