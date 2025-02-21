Также утечки подтверждают поддержку PCIe 5.0 x16 и количество вычислительных блоков.

По информации VideoCardz, AMD провела закрытую пресс-конференцию видеокарт AMD Radeon RX серии 9070, после чего стали просачиваться некоторые подробности о будущих новинках: RX 9070 XT приписывают повышение частоты до 2970 МГц и энергопотребление TBP (Total Board Power) 304 Вт, а RX 9070 — 2520 МГц и 220 Вт соответственно. Это эталонные спецификации AMD.

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Также источники ресурса подтверждают, что в графическом процессоре RX 9070 XT активно 64 вычислительных блока Compute Unit (CU), а в RX 9070 таких блоков 56. В пересчёте на потоковые процессоры Streaming Processors (SP) видеокарты должны предложить 4096 и 3584 блоков соответственно. Подтверждается и поддержка интерфейса PCIe 5.0 x16, а также наличие видеовыходов DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. Цены видеокарт AMD пока не раскрыла.

Открытая презентация видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 запланирована на 28 февраля, в продаже видеокарты должны появиться 6 марта после публикации первых обзоров за день до этого. Предполагаемыми конкурентами новинок AMD являются игровые видеокарты NVIDIA семейства Blackwell класса 70 — это GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070. Первая стала доступна вчера и в обзорах догоняет RTX 4080 и 4080 SUPER, вторая ожидается только 5 марта.