Также исправили одну проблему.

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 572.47 с поддержкой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, продажи которой за рубежом начались сегодня. Это не единственное изменение, инженеры компании продолжают улучшать совместимость игр и нового набора технологий DLSS 4, в частности, для нового драйвера заявлена совместимость DLSS 4 и популярного супергеройского многопользовательского шутера Marvel Rivals. Также исправлены проблемы со стабильностью работы драйвера при пробуждении монитора после длительного сна.

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В примечаниях к выпуску (PDF) перечислены две известные, но пока нерешённые проблемы: изменение состояния параметра «Отображать значок активности GPU в области уведомлений» не вступает в силу до перезагрузки компьютера и необоснованно низкая производительность видеокарт семейства Blackwell в тестах CUDA Vpath системы рендеринга V-Ray 6.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti была анонсирована в числе первых видеокарт новой серии на выставке CES 2025. Новинка становится первой игровой видеокартой Blackwell класса 70, предлагая 8960 CUDA ядер и 16 ГБ видеопамяти с чипами GDDR7, работающими на скорости 28 Гбит/с, и общей 256-битной шиной. Рекомендованная цена видеокарты составляет 749 долларов США без учёта налогов.

Рецензенты TechPowerUp похвалили GeForce RTX 5070 Ti, она догоняет RTX 4080 и 4080 SUPER, великолепно справляясь с играми в 1440p разрешении и достойно показывая себя в 4K. Немаловажно, что при этом RTX 5070 Ti имеет отличный разгонный потенциал. При таком уровне производительности рекомендованную цену в TechPowerUp назвали разумной, но с учётом того, что конкурента у видеокарты попросту нет, по крайней мере, до выхода AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT. Всё бы было хорошо, но есть нюанс: похоже, доступность RTX 5070 Ti на старте продаж ограничена, особенно моделей с рекомендованной ценой, ассортимент которых и так небольшой. Например, в VideoCardz перечислили около шести таких моделей и в некоторых зарубежных интернет-магазинах они, кажется, уже закончились.