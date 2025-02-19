Новинка где-то на уровне RTX 4080.

В Сети появились первые обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, которые планируется продавать по рекомендованной цене. В их числе Ventus 3X OC от компании MSI и 1-Click OC White от GALAX, обзор которых появился на сайте TechPowerUp. Авторы назвали RTX 5070 Ti великолепным выбором для игр в разрешении 1440p. Видеокарта достойно справляется и с 4K разрешением, но в отличие от карт более высокого класса здесь не всё так просто — выкрутить настройки до упора и получить комфортную частоту кадров получится уже не везде. В 4K разумно будет немного снизить настройки графики и/или использовать DLSS 4 с генерацией кадров или без неё.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Основные характеристики:

Рабочие частоты графического процессора: 2,3…2,45 ГГц (эталонные базовая и Boost частоты)

70 SM и 8960 CUDA ядер

280 тензорных ядер, 70 ядер трассировки лучей

280 текстурных блоков и 96 блоков растеризации

16 ГБ GDDR7, 28 Гбит/с, 256-битная шина: общая пропускная способность 896 ГБ/с

В среднем без трассировки лучей и DLSS при разрешении 4K видеокарта на 28% быстрее RTX 4070 Ti, подсчитали в TechPowerUp. Это более заметный прирост, чем при сравнении RTX 5080 и 4080. В данном случае соблюдается правило удвоения производительности каждые два поколения: RTX 5070 Ti в два раза быстрее RTX 3070 Ti. Это означает, что по производительности видеокарта находится на уровне RTX 4080 и 4080 SUPER, также ей удалось превзойти AMD Radeon RX 7900 XTX, но с минимальным отрывом.

Источник изображения: TechPowerUp

С трассировкой лучей показатели заметно лучше. За счёт ряда архитектурных улучшений и наличия большего объёма более быстрой памяти преимущество RTX 5070 Ti над RTX 4070 Ti достигает 49%, над RTX 4070 Ti SUPER — 15%. Что касается видеокарт AMD, в трассировке лучей RX 7900 XTX отстаёт от RTX 5070 Ti более чем на 42%.

Источник изображения: TechPowerUp

Удивительно, как и RTX 5080, рассматриваемые новинки обладают значительным разгонным потенциалом. За счёт разгона специалистам TechPowerUp удалось увеличить производительность не менее чем на 10%, это актуально для всех протестированных ресурсом вариантов RTX 5070 Ti. В среднем частоты повышаются с 2800 до 3200 МГц, а разгон видеопамяти упирается в лимит NVIDIA.

Без разгона максимальное энергопотребление RTX 5070 Ti достигало 308 Вт, специалисты также зафиксировали кратковременные всплески потребления до 348 Вт на 20 мс. Проблема с повышенным энергопотреблением в простое на системах с несколькими мониторами пока не решена, оно до 50% выше, по сравнению с видеокартой прошлого поколения.

В заключение рецензенты назвали рекомендованную цену RTX 5070 Ti, которая составляет 749 долларов США без учёта налогов, разумной для её производительности, но с поправкой на то, что альтернатив на рынке пока нет. Флагманы заметно дороже, дороже и RX 7900 XTX конкурента, при этом она требует больше энергии, медленнее в сценариях с трассировкой лучей и не имеет такой же по качеству альтернативы DLSS 4. Ситуация может измениться с появлением новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, а также технологии FSR 4.

В TechPowerUp считают приемлемым доплатить около 50…70 долларов за модели с более продвинутой системой охлаждения, но не более. Вопрос лишь в том, будут ли видеокарты доступны по рекомендованным ценам или цены по началу будут выше из-за дефицита, слухи пока указывают на второй сценарий.

В сравнении моделей MSI Ventus 3X OC и GALAX 1-Click OC White специалисты отдали предпочтение варианту GALAX, он оказался тише и холоднее. Графический процессор в Ventus 3X OC разогрелся до 68 градусов по Цельсию, при этом вентиляторы раскрутились до 2430 об/мин, а уровень шума повысился до 40,9 дБ. В 1-Click OC White графический процессор разогрелся до 63 градусов по Цельсию, при этом вентиляторы вращались со скоростью 1550 об/мин, а уровень шума составил 29,5 дБ.