Производительность интегрированной графики на уровне дискретных решений начально-среднего класса.

В Сети появились первые обзоры устройств на базе совершенно нового чиплетного APU компании AMD под названием Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Все сегодняшние обзоры полностью сосредоточены на одном устройстве: игровом планшете-трансформере ASUS ROG Flow Z13 2025 года. Прошлая версия этого устройства была основана на процессоре Intel Core i9-13900H и NVIDIA GeForce RTX 4070, новая — на AMD Ryzen AI Max+ 395 с графикой Radeon 8060S.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Это флагманский APU серии Ryzen AI Max 300. Долгожданная серия с чиплетным дизайном позволила объединить в APU до 16 процессорных ядер Zen 5 и интегрированную графику с производительностью дискретного уровня. Рассказывая о подробностях многокристальной компоновки, главный менеджер китайского подразделения ASUS Тони Ю (Tony Yu) подтвердил, что используемые в APU кристаллы с ядрами в своей структуре имеют соединения TSV (Through-Silicon Via), что потенциально открывает возможность выпуска 3D V-Cache модификаций.

Новая интегрированная графика — это значительный шаг вперёд для AMD. В отличие от монолитных процессоров Ryzen AI 300 семейства Strix Point, графика в которых предлагает до 16 вычислительных блоков, графика в Strix Halo предлагает до 40 вычислительными блоков, что позволяет конкурировать с дискретными видеокартами среднего класса.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Сравнение в данном сегменте затруднено из-за того, что одни и те же модели видеокарт могут иметь различные ограничения мощности в различных устройствах, но интегрированная графика действительно может поравняться и даже опередить самую маломощную NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков. На графическую производительность в играх положительно сказывается наличие 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache.

Судя по обзорам, можно с уверенностью сказать, что Stirx Halo обладает достаточным потенциалом, чтобы изменить рынок компактных компьютеров и ноутбуков. Если производительная интегрированная графика AMD снизила необходимость в маломощных дискретных решениях, наподобие GeForce MX, то Strix Halo уже может вытеснить дискретные видеокарты начально-среднего класса.

Согласно рейтингу Notebookcheck, Radeon 8060S в AMD Ryzen AI Max+ 395 опережает NVIDIA GeForce RTX 4050 и 4060 для ноутбуков мощностью 90…100 Вт, вплотную подбираясь к 120-ваттной Radeon RX7600M XT на основе док-станции и 65…75-ваттным RTX 4070 для ноутбуков. Результаты имеют большой разброс в зависимости от конфигураций ноутбуков, их систем охлаждения и лимитов мощности, поэтому выводы лучше делать самостоятельно, но в целом Radeon 8060S обеспечивает производительность дискретных графических решений для ноутбуков начально-среднего класса.