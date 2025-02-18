В числе улучшений повышение безопасности драйвера, проведённое в сотрудничестве с Microsoft.

Компания FinalWire объявила о выходе новой версии приложения AIDA64 под номером 7.60, в которой реализована поддержка нового оборудования, включая новые видеокарты, а также внедрены различные изменения и улучшения, сообщает TechPowerUp. Пожалуй, в числе наиболее значимых изменений поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50, начиная от модели RTX 5070 и заканчивая флагманскими RTX 5090 и 5090D для Китая. Также внедрена поддержка версии RTX 5090 для ноутбуков.

Источник изображения: FinalWire, TechPowerUp

Важным изменением является повышение безопасности драйвера приложения, которое было проведено в сотрудничестве с компанией Microsoft. Помимо повышения безопасности новый драйвер должен обеспечить повышение быстродействия, сделать работу более стабильной.

В числе прочего приложение обзавелось поддержкой сенсоров в блоке питания Corsair HX1200i 2023 года выпуска, поддержкой дисплеев в серии систем жидкостного охлаждения класса «всё-в-одном» Asus ROG Ryujin III и дисплеев Turing (Turzx). Была улучшена тема оформления Core для структурированного вывода информации на дисплей (добавлен график нагрузки на графический процессор и широкоформатная версия темы для панелей с разрешением 1920 на 480 пикселей, последняя загружается отдельно от программы).

Подробнее со списком изменений можно ознакомиться на сайте FinalWire.