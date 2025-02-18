Что будет сопровождаться дефицитом и ростом цен.

Ожидается, что первые поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti будут ограничены, сообщает VideoCardz со ссылкой на осведомлённые источники в китайских социальных сетях. В целом прогнозируется та же ситуация, что и на старте продаж видеокарт RTX 5080 и 5090.

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Спрос на эти видеокарты значительно превысит первоначальное предложение, что отразится на ценах, которые могут быть даже выше рекомендованной цены RTX 5080. Частично это подтверждается предварительными ценами, которые некоторые зарубежные интернет-магазины уже указали в своих каталогах — они зачастую превышают 900 долларов США. В Китае ситуация осложняется высоким спросом на видеокарты NVIDIA класса 70 и 60 со стороны владельцев интернет-кафе.

Если прогнозы сбудутся, ситуация будет на руку AMD, которая запланировала старт продаж видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT на начало марта. По слухам, видеокарты поставляются в магазины уже с конца января, а значит, если AMD и её партнёры смогли обеспечить достаточные объёмы поставок и их равномерное распределение, к началу продаж должны будут сформироваться приличные запасы.

Если утверждения о значительно возросшей производительности в трассировке лучей и новых возможностях искусственного интеллекта подтвердятся, а качество реконструкции изображения AMD FSR 4 будет конкурентоспособным в сравнении с NVIDIA DLSS 4, AMD может переманить на свою сторону покупателей, которым не терпится приобрести новую видеокарту. Остальным же рекомендуют не торопиться, со временем ажиотаж спадёт, поставки и цены должны нормализоваться. Нюанс в том, что никто не уточняет, сколько нужно ждать. Но, например, накануне появились слухи, что NVIDIA уже исправила ситуацию с поставками флагманских графических процессоров для производства RTX 5090.