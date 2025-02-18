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Moleculo
Ожидается, что первые поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti будут ограничены
Что будет сопровождаться дефицитом и ростом цен.

Ожидается, что первые поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti будут ограничены, сообщает VideoCardz со ссылкой на осведомлённые источники в китайских социальных сетях. В целом прогнозируется та же ситуация, что и на старте продаж видеокарт RTX 5080 и 5090.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Спрос на эти видеокарты значительно превысит первоначальное предложение, что отразится на ценах, которые могут быть даже выше рекомендованной цены RTX 5080. Частично это подтверждается предварительными ценами, которые некоторые зарубежные интернет-магазины уже указали в своих каталогах — они зачастую превышают 900 долларов США. В Китае ситуация осложняется высоким спросом на видеокарты NVIDIA класса 70 и 60 со стороны владельцев интернет-кафе.

Если прогнозы сбудутся, ситуация будет на руку AMD, которая запланировала старт продаж видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT на начало марта. По слухам, видеокарты поставляются в магазины уже с конца января, а значит, если AMD и её партнёры смогли обеспечить достаточные объёмы поставок и их равномерное распределение, к началу продаж должны будут сформироваться приличные запасы.

Если утверждения о значительно возросшей производительности в трассировке лучей и новых возможностях искусственного интеллекта подтвердятся, а качество реконструкции изображения AMD FSR 4 будет конкурентоспособным в сравнении с NVIDIA DLSS 4, AMD может переманить на свою сторону покупателей, которым не терпится приобрести новую видеокарту. Остальным же рекомендуют не торопиться, со временем ажиотаж спадёт, поставки и цены должны нормализоваться. Нюанс в том, что никто не уточняет, сколько нужно ждать. Но, например, накануне появились слухи, что NVIDIA уже исправила ситуацию с поставками флагманских графических процессоров для производства RTX 5090.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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