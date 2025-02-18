Альфа версия приложения с поддержкой Linux уже доступна поддерживающим проект пользователям.

Разработчик программного комплекса для стресс-тестирования и мониторинга OCCT сообщил о выпуске альфа-версии приложения для операционных систем Linux, поддержке Steam Deck, скором появлении приложения на платформе Steam и других нововведениях.

Источник изображения: OCCT

OCCT является комплексным и простым в освоении инструментом, который должен упростить тестирование систем под управлением операционных систем Linux, будь то обычные потребительские системы или серверные системы: «… проверка стабильности оборудования ещё никогда не была такой простой …», — пишет разработчик. В числе достоинств Linux версии приложения: один исполняемый файл; отсутствие необходимости загрузки и установки каких-либо второстепенных пакетов (зависимостей); работа в составе загрузочных образов (Live DVD/USB); те же возможности, что и в Windows версии. В VideoCardz также отметили, что для работы приложения не требуются повышенные права доступа (root).

Игровой портативный компьютер Steam Deck находится под управлением операционной системы SteamOS на базе Linux, OCCT будет работать и в данном случае. В обозримом будущем приложение появится на платформе цифровой дистрибуции Steam, предоставив пользователям ряд преимуществ, включая автоматические обновления.

OCCT бесплатен для персонального использования, бесплатная версия имеет ряд ограничений, включая ограниченное время тестирования. Альфа версия OCCT с поддержкой Linux на момент написания отсутствует в широком доступе, тестирование проходит среди пользователей, которые осуществляют дополнительную поддержку проекта. Релиз широкодоступной версии в Steam ожидается «совсем скоро».

Разработчик приложения анонсировал ещё больше изменений и нововведений для OCCT в 2025 году: «… 2025 год станет важным годом для OCCT …». Захватывающие новости ожидаются на выставке Computex 2025.