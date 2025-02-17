Надёжного подтверждения этому пока нет.

Intel может взять на себя производство графических процессоров для дискретных видеокарт следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @OneRaichu. Инсайдер предполагает, что в основу видеокарт Celestial лягут графические процессоры на базе разновидности архитектуры Xe3 с индексом P, Xe3P может быть адаптацией базовой Xe3 для производства по технологиям Intel.

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Похоже, никаких точных сведений у инсайдера нет, почему Xe3P ассоциируется у него с технологиями Intel, он не объясняет. Было бы логично предположить, что P может указывать на 3-нм технологию TSMC N3P, в которой упор делается на производительность, в то время как интегрированная графика может производиться по техпроцессу TSMC N3E с упором на эффективность.

Так или иначе, до появления видеокарт Celestial наверняка ещё много времени и всё может неоднократно измениться. Компания только недавно выпустила видеокарты Arc Battlemage для настольных компьютеров: B580 и B570. На данный момент стоит вопрос, будет ли Intel выпускать более производительные модели Battlemage или остановится на двух этих моделях, которые, к слову, рецензенты похвалили за соотношение цены и производительности.

В декабре сообщалось, что графическая архитектура Intel Xe3 готова и для неё ведётся разработка программного обеспечения, в то время как специалисты, занимающиеся разработкой аппаратной части, уже сосредоточены над последующими архитектурами.