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Moleculo
Возможно, Intel будет самостоятельно производить часть графических процессоров Celestial
Надёжного подтверждения этому пока нет.

Intel может взять на себя производство графических процессоров для дискретных видеокарт следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @OneRaichu. Инсайдер предполагает, что в основу видеокарт Celestial лягут графические процессоры на базе разновидности архитектуры Xe3 с индексом P, Xe3P может быть адаптацией базовой Xe3 для производства по технологиям Intel.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Похоже, никаких точных сведений у инсайдера нет, почему Xe3P ассоциируется у него с технологиями Intel, он не объясняет. Было бы логично предположить, что P может указывать на 3-нм технологию TSMC N3P, в которой упор делается на производительность, в то время как интегрированная графика может производиться по техпроцессу TSMC N3E с упором на эффективность.

Так или иначе, до появления видеокарт Celestial наверняка ещё много времени и всё может неоднократно измениться. Компания только недавно выпустила видеокарты Arc Battlemage для настольных компьютеров: B580 и B570. На данный момент стоит вопрос, будет ли Intel выпускать более производительные модели Battlemage или остановится на двух этих моделях, которые, к слову, рецензенты похвалили за соотношение цены и производительности.

В декабре сообщалось, что графическая архитектура Intel Xe3 готова и для неё ведётся разработка программного обеспечения, в то время как специалисты, занимающиеся разработкой аппаратной части, уже сосредоточены над последующими архитектурами.

#intel #видеокарты
Источник: videocardz.com
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