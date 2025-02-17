Предполагается, что модули, выполненные по стандарту NVIDIA, быстрее и эффективнее существующих решений.

NVIDIA якобы ведёт переговоры с Samsung, SK Hynix, Micron и прочими компаниями по коммерциализации нового типа памяти для систем в области искусственного интеллекта, известного как SOCAMM, или System On Chip Advanced Memory Module, сообщают SamMobile, TweakTown и TrendForce со ссылкой на корейские издания EBN и Business Korea, а также инсайдеров отрасли.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Инсайдеры утверждают, что в настоящее время ведётся работа над прототипами SOCAMM, включая тесты производительности в преддверии массового производства, которое потенциально могут начать до конца 2025 года.

Технических подробностей разработки не так много: модули предназначены для значительного повышения производительности суперкомпьютеров с искусственным интеллектом и экономически выгоднее существующих решений. В частности, SOCAMM быстрее SO-DIMM и LPCAMM за счёт большего числа каналов ввода-вывода. Обычные модули памяти имеют 260 каналов ввода-вывода, модули LPCAMM имеют 644 канала, а новые модули SOCAMM — 694 канала. SOCAMM — это съёмные модули, т.е. возможность замены для апгрейда предусмотрена.

На выставке CES 2025 компания NVIDIA представила свой суперчип GB10 Grace Blackwell и компьютер Project DIGITS, целью которых является популяризация персональных суперкомпьютеров с искусственным интеллектом. SOCAMM, предлагающая более высокую производительность и энергоэффективность, по сравнению с традиционной DRAM для небольших ПК и ноутбуков, может стать одной из ключевых разработок компании. Предполагается, что первое поколение Project DIGITS всё ещё может использовать память LPDDR, а вот последующие уже SOCAMM.

Отчёты также предполагают, что продвижение NVIDIA собственного стандарта памяти знаменует серьёзный сдвиг от традиционной платформы JEDEC.