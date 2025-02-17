Названы первые результаты тестов.

В среднем GeForce RTX 5070 Ti на 16,6% быстрее RTX 4070 Ti SUPER в тестах 3DMark, сообщает VideoCardz. Одновременно с этим, RTX 5070 Ti на 13,2% медленнее RTX 5080. Последнее особо интересно, учитывая 33-процентную разницу в рекомендованной цене на старте продаж: 999 против 749 долларов США. Тем не менее, авторы ресурса считают, что RTX 5070 Ti, скорее всего, сложно будет найти по рекомендованной цене: NVIDIA не выпустит эту видеокарту в исполнении Founders Edition, а партнёрам выгоднее продавать более продвинутые и дорогие версии с заводским разгоном.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Тесты проводились на системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и оперативной памятью DDR5-6000.

Если опираться на данные 3DMark, RTX 5070 Ti по рекомендованной цене кажется довольно выгодным приобретением. Однако специалисты предупреждают, что синтетические тесты не покажут полной картины: нужно ждать обзоры рецензентов с большим количеством игровых тестов — они появятся 19 февраля для видеокарт, которые планируется продавать по рекомендованной цене.