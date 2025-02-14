Первые слухи о мощности новых процессоров.

Intel собирается выпустить новое поколение процессоров Core в этом году: семейство Panther Lake официально анонсировано, ранние прототипы уже демонстрировали публике, но точная дата выхода неизвестна, вероятно, процессоры появятся ещё не скоро, ведь на рынок только выходят устройства на базе Arrow Lake. За последние месяцы слухи о Panther Lake участились, что может говорить об активной работе над спецификациями, в частности, настройке уровней мощности.

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Инсайдер, известный под псевдонимом Jaykihn, утверждает, что мощность по умолчанию для Panther Lake класса H лежит в диапазоне 15…25 Вт, в зависимости от того, используется ли базовый режим питания или режим производительности, сообщает VideoCardz.

Данные: Jaykihn в X (заблокирован в РФ), VideoCardz

Называются три конфигурации процессорных ядер и ядер интегрированной графики: 4+8+4, 4+8+12 и 4+0+4, где первая цифра относится к P-ядрам, вторая к E-ядрам, а третья — к ядрам интегрированной графики Xe3. Производительные игровые ноутбуки будут использовать первый вариант, который имеет уменьшенное количество графических ядер, но больше линий PCIe 5.0 для подключения дискретных видеокарт.

Процессоры Intel Core Ultra 300 должны появиться к концу этого года.