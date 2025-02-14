Специалисты DigiTimes говорят о задержках, которые ранее не были свойственны для компании.

Задержки в поставках якобы являются причиной переноса старта продаж ряда новых видеокарт NVIDIA и ноутбуков на их основе, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию издания DigiTimes.

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Источники издания утверждают, что новые ноутбуки с высокопроизводительной графикой NVIDIA должны были выпустить в январе, но сроки пришлось изменить и начало продаж перенесли на март. В марте же должны были появиться ноутбуки с новой графикой NVIDIA среднего класса, но теперь они ожидаются в апреле. Ранее появились слухи, что настольные видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti, тоже перенесли на апрель, а RTX 5070, которую ожидали в феврале, теперь официально появится в начале марта, 5 числа.

В DigiTimes полагают, что задержки связаны с изменением приоритетов NVIDIA — сейчас компания делает акцент на ускорителях искусственного интеллекта для серверного рынка, соответствующим образом перераспределяя производственные ресурсы и ресурсы внутри компании.

По информации VideoCardz, производители ноутбуков возлагают большие надежды на продажи новых устройств с графикой NVIDIA GeForce RTX 50, не получив значительной отдачи от продвижения компьютеров с искусственным интеллектом в прошлом году. «Напротив, многие отмечают, что это ненужный трюк, который имеет ограниченное применение для обычных пользователей. В конце концов, более сложные функции искусственного интеллекта по-прежнему зависят от онлайн-сервисов», — пишет ресурс.

Что касается новых процессоров, AMD и Intel представили широкий ассортимент вариантов различного класса: это и совершенно новые процессоры, и старые обновлённые модели. Кроме того, продолжается производство каких-то процессоров прошлых поколений, которые всё ещё сохраняют высокую актуальность — здесь у производителей ноутбуков выбор большой.