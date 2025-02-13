Накануне сообщалось, что RTX 5070 тоже задерживается — до начала марта.

Отраслевой инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под именем Ming-Chi Kuo, утверждает, что вместе с переносом старта продаж видеокарт GeForce RTX 5070 на март компания NVIDIA отложила выпуск новых видеокарт класса 60, сообщает VideoCardz. Ограниченные поставки задерживают начало массового производства и весьма вероятно, что по началу новинки среднего класса тоже будут в дефиците.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

В VideoCardz отмечают, что в основе RTX 5060 Ti может лежать одна из версий графического процессора GB205, он же используется для RTX 5070. Потенциально это позволит NVIDIA и её партнёрам унифицировать конструкцию печатных плат и систем охлаждения двух этих видеокарт, что должно положительно сказаться на скорости производства и поставок, а также цене. Официального подтверждения этой информации нет, как и точных характеристик новых видеокарт RTX 5060 и 5060 Ti. По слухам, базовая версия видеокарты получит 8 ГБ видеопамяти, а Ti появится в двух вариантах — на 8 и 16 ГБ.

На данный момент ожидается, что NVIDIA даст старт продажам GeForce RTX 5070 Ti через неделю, 20 февраля. AMD готовит ответ в виде Radeon RX 9070 XT, а также RX 9070, которая будет конкурировать уже с RTX 5070. От Intel пока не ждут каких-либо дополнительных новинок, помимо уже выпущенных ARC B570 и B580, последняя может стать альтернативой RTX 5060. Также нет информации о том, планирует ли AMD выпустить видеокарты RX 9060 и, если да, то когда.