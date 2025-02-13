И вплотную приблизилась к RTX 4060 для ноутбуков.

Инженерный образец AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S был протестирован в бенчмарке 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию пользователя китайского форума baidu под псевдонимом Meteorlake. Оценка интегрированной графики в бенчмарке составила 10106 баллов, что на 15,6% превышает средние показатели дискретной Radeon RX 7600M XT, также решение вплотную подобралось к GeForce RTX 4060 для ноутбуков, средняя оценка которой по подсчётам специалистов составляет 10425 баллов. А если говорить о настольных видеокартах, то Radeon 8060S находится близко к Radeon RX 7600, которая в среднем набирает около 10990 баллов.

Источник изображения: Meteorlake, baidu; VideoCardz

AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 является флагманским APU из новой серии Ryzen AI MAX 300, которая может рассматриваться в качестве основы премиальных компактных игровых устройств и компактных рабочих станций. Рассматриваемый APU предлагает 16 процессорных ядер Zen 5 и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 в интегрированной графике. В свою очередь, графический процессор Radeon RX 7600M XT содержит 32 вычислительных блока RDNA 3.

Информация не подтверждена и на приведённом снимке бенчмарка вместо Radeon 8060S говорится о 8050S более низкого класса, которая содержит 32 вычислительных блока. Утверждается, что это ошибка. Не уточняется и то, насколько инженерный образец соответствует финальной версии.

Ранее в AMD заявили, что AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 в играх оказывается быстрее связки Intel Core i9-13900H и RTX 4070 для ноутбуков в устройствах с одинаковым TDP и форм-фактором. В сносках отмечалось, что в сравнении участвовал игровой планшет ASUS Rog Flow Z13 2024 года выпуска, согласно его характеристикам, используемая RTX 4070 настроена на работу с лимитом TDP 50 Вт плюс 15 Вт за счёт Dynamic Boost.

Устройства на базе AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 должны появиться в первом-втором квартале 2025 года. В частности, компания ASUS анонсировала новые версии ASUS Rog Flow Z13 на базе Ryzen AI MAX 300.