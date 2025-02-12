Наблюдается устойчивый прогресс в разработке ремейков первой и второй частей культовой Max Payne.

Remedy Entertainment запускает полноценное производство Control 2 в этом месяце, сообщает Insider Gaming со ссылкой на финансовый отчёт компании. Разработчики заявили о завершении подготовительной стадии, в рамках которой были налажены производственные процессы для достижения требуемой скорости разработки и последующего масштабирования проекта.

Источник изображения: скриншот из игры Control, Remedy Entertainment

Помимо Control 2, в Remedy Entertainment занимаются ремейками первой и второй частей культовой Max Payne, издателем которых выступит Rockstar Games. Ремейки тоже находятся в стадии полноценного производства и в компании наблюдают устойчивый прогресс на пути к достижению ключевых целей разработки, пишет Insider Gaming.

Многопользовательская FBC: Firebreak во вселенной Control недавно прошла закрытое тестирование, где проверили систему подбора игроков и другие технические моменты. Выпуском игры Remedy Entertainment планирует заниматься самостоятельно, релиз ожидается в 2025 году, юбилейном для компании — 30 лет со дня основания — 2025 для себя Remedy считает самым важным годом, как для разработчика, так и издателя.

В числе прочих новостей из финансового отчёта: Alan Wake 2 наконец-то окупился и приносит прибыль, продано более 2 миллионов копий игры; в Remedy Entertainment взяли на себя издательские операции, связанные с Control и управлением сообществом, которыми занималась 505 Games; сотрудничество с издателем Annapurna для продвижения сюжетов Control и Alan Wake в кино.