Обновление перенастроит работу вентилятора в silent-режиме.

ASUS выпустила обновления прошивок для фирменных моделей GeForce RTX 5090 и 5080 в исполнении ROG Astral, сообщает VideoCardz. Обновления затрагивают только один из двух BIOS-ов, которые присутствуют на видеокартах — тот, что содержит настройки для более тихой работы. В этом режиме видеокарты оказались более шумными, чем ожидалось, поэтому специалисты компании перенастроили зависимость скорости вращения вентиляторов и подготовили соответствующее обновление. Новая прошивка доступна на сайте ASUS в комплекте с необходимым программным обеспечением — Bios update tool.

Источник изображения: ASUS

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 и 5080 относятся к премиальным моделям. Видеокарты оснащаются продвинутой системой охлаждения с испарительной камерой и четырьмя вентиляторами, термоинтерфейсами с фазовым переходом, усиленной конструкцией, мощной подсистемой питания и это далеко не все их достоинства. Ожидаемо, цены на эти модели заметно выше рекомендованных, в США на 40…50%, отмечает VideoCardz.