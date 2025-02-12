Видеокарта предложит 6144 CUDA ядер, а также 12 ГБ видеопамяти GDDR7 со 192-битной шиной.

NVIDIA отложила старт продаж видеокарт GeForce RTX 5070 до начала марта, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию надёжного инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU. Специалисты полагают, что NVIDIA не хочет выпускать эту модель до начала продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые тоже планируют выпустить в начале марта — это было официально подтверждено. Также, вероятно, задержка позволит торговым сетям накопить большее количество видеокарт к началу продаж, конечно, в случае, если партнёрам NVIDIA есть, что поставлять.

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NVIDIA GeForce RTX 5070 оснащается графическим процессором GB205-300, в котором задействованы 6144 CUDA ядра, а также 12 ГБ видеопамяти GDDR7 со 192-битной шиной. Реальная производительность новинки неизвестна, обзоры ожидаются за день до начала продаж. Какую производительность предложат видеокарты AMD, тоже неизвестно, поэтому сравнивать пока нечего. Тем не менее, ожидается, что AMD будет жёстко конкурировать с видеокартами NVIDIA класса 70, предлагая лучшую производительность при сравнимой или меньшей цене.

Цены и характеристики своих видеокарт AMD пока не раскрыла. В NVIDIA же характеристики давно озвучили и объявили рекомендованные цены: 749 долларов США для RTX 5070 Ti и 549 долларов США для RTX 5070, — эти цены актуальны для американского рынка и не учитывают налоги.