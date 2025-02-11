Компания официально объявила об этом.

Компания ASRock объявила, что все её материнские платы с сокетом AMD AM5 совместимы с процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. Как отмечается в объявлении, перечисленные новинки подойдут хардкорным геймерам, которым нужна ультимативная производительность для получения непревзойдённых игровых впечатлений, а свои платы ASRock называет идеальным выбором для раскрытия их потенциала. Портфолио компании включает большой ассортимент моделей с чипсетами AMD 600 и 800 серии, начиная от бюджетных плат с чипсетом A620 (A620A) и заканчивая премиальными моделями с чипсетами X870E (X870).

Источник изображения: ASRock

Стоит отметить, что AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D подойдут не только лишь для игр, но и для рабочих задач. Это универсальные процессоры, которые обеспечат высокую производительность в играх за счёт наличия Zen 5 кристалла с 3D V-Cache и высокую производительность в рабочих задачах за счёт общего количества ядер: 9950X3D оснащён двумя CCD по 8 ядер в каждом, а в 9900X3D должны использоваться два 6-ядерных CCD.

AMD не назвала точную дату начала продаж процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, заявив лишь, что они появятся в первом квартале. По слухам, старт продаж новых процессоров серии Ryzen 9000X3D и новых видеокарт Radeon RX серии 9070 может быть запланирован на одно и то же время. Ранее в AMD подтвердили, что видеокарты RDNA 4 появятся в продаже в начале марта.