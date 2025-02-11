Ранее предполагалось, что это Golden Rabbit Edition.

В AMD объяснили, что аббревиатура GRE расшифровывается как Great Radeon Edition, сообщает VideoCardz. Компания выпустила несколько видеокарт GRE в 2023 году, который по восточной астрологии является годом Золотого Кролика, поэтому многие полагали, что под GRE на самом деле подразумевается Golden Rabbit Edition. Возможно, изначально так оно и было, но компания продолжила выпускать новые видеокарты GRE и после 2023 года, поэтому потребовалось придумать аббревиатуре новую расшифровку.

Источник изображения: AMD

На днях в Китае представили Radeon RX 7650 GRE. От обычной версии RX 7600 новинка отличается лишь чуть повышенным лимитом мощности и чуть более высокими частотами, объём видеопамяти остался прежним, т.е. это 8 ГБ GDDR6 со 128-битной шиной, что несколько разочаровывает, особенно на фоне того, что RX 6750 GRE доступны в конфигурациях с 10 и 12 ГБ видеопамяти, а RX 7600 XT оснащается 16 ГБ. Однако конфигурация используемого в видеокарте графического процессора Navi 33 не позволяет реализовать поддержку 10 или 12 ГБ видеопамяти, по крайней мере, без дальнейшего уменьшения ширины шины.