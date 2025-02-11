Известный немецкий оверклокер Der8auer продемонстрировал прототип первого в мире водоблока для эталонной версии RTX 5090.

Известный немецкий оверклокер и YouTube блогер Der8auer продемонстрировал в новом видео прототип первого в мире водоблока для эталонной версии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, сообщают Tom's Hardware и VideoCardz.

Прототип, созданный командой Der8auer, полностью изготовлен из меди, включая теплоотводящую пластину толщиной 14 мм. Специалист отметил, что версия для продажи, если она когда-нибудь появится, столько меди включать не будет — слишком дорого.

Источник изображения: Der8auer, YouTube

Прототип показал исключительно хорошие результаты при тестировании: по сравнению со стандартной воздушной системой охлаждения Founders Edition температура графического процессора снизилась на 30 градусов, а памяти на 38 градусов. Температура графического процессора во время тестов повышалась примерно до 44 градусов по Цельсию. Для тестирования использовалась термопаста Thermal Grizzly Kryonaut и паста Thermal Putty Pro вместо термопрокладок.





Разработка водоблока для эталонной RTX 5090 связана с рядом сложностей из-за её необычной конструкции с несколькими печатными платами и соединяющими их шлейфами. В частности, из-за шлейфа, соединяющего основную печатную плату и плату с видеовыходами не удалось сократить длину водоблока — шлейф нельзя складывать и желательно не изгибать во избежание повреждений. Также необходимо решить вопросы с креплением платы коннектора PCIe и повышением прочности всей этой конструкции. В итоге водоблок имеет те же размеры, что и воздушная система охлаждения RTX 5090 Founders Edition.

Der8auer не назвал потенциальные сроки выпуска розничной версии водоблока. Как отметили в VideoCardz, сложность конструкции вызывает вопрос, а не лучше ли приобрести партнёрскую версию RTX 5090 с одной печатной платой и уже установленным водоблоком, либо купить водоблок для такой видеокарты отдельно. Тем не менее, владельцев эталонных RTX 5090 может заинтересовать возможность перехода на жидкостную систему охлаждения, но так ли их много, чтобы выпуск водоблока был оправдан.