Старт продаж новых видеокарт приближается.

Похоже, партнёры AMD после небольшого перерыва снова начинают привлекать внимание к своим будущим вариантам видеокарт Radeon RX серии 9070. Так, компания SAPPHIRE Technology опубликовала в социальных сетях тизер одной из будущих моделей в исполнении PURE, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: @SapphireTech в социальной сети X (заблокирована в РФ)

На прошедшей в январе выставке CES 2025 компания демонстрировала в данном исполнении Radeon RX 9070 XT. Видеокарта получила систему охлаждения с тремя вентиляторами, занимает три слота расширения и оснащается парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания. Вентиляторы, кожух системы охлаждения и задняя панель видеокарты преимущественно окрашены в белый цвет. Появится ли обычная RX 9070 в исполнении PURE на старте — пока неизвестно.

В AMD официально подтвердили старт продаж видеокарт Radeon RX серии 9070 в начале марта. Дата презентации и цены до сих пор неизвестны. Ожидается, что презентация состоится в конце февраля. По слухам, компания готовит агрессивную ценовую политику и новинки могут быть дешевле конкурирующих моделей NVIDIA класса 70 при более высокой производительности.