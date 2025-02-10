Лучшая видеокарта AMD RDNA 4 может стоить значительно дешевле NVIDIA RTX 5070 Ti.

Согласно новым слухам, AMD планирует агрессивную ценовую политику со своими новыми видеокартами Radeon RX серии 9070, сообщает TweakTown со ссылкой на ряд источников, включая китайский ресурс ITHome.

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AMD ещё не объявила официальные цены и не назвала точную дату презентации новых видеокарт, поэтому спекуляции на тему цен, скорее всего, будут продолжаться до конца месяца, как минимум. Ранее инсайдер Moore's Law is Dead предсказывал, что Radeon RX 9070 XT будет стоить 599 долларов, в то время как для версии без XT установят цену 499 долларов США. Этот же инсайдер заявил, что в 4K без трассировки лучей новинки будут на 12…15% быстрее RTX 5070 Ti и 5070, а они оцениваются NVIDIA в 749 и 549 долларов США соответственно. Некоторые источники приписывают будущим видеокартам AMD даже ещё более низкие цены.

Если все прогнозы сбудутся, NVIDIA может ждать жёсткая конкуренция в верхней части среднего сегмента. Но пока не появится официальная информация о ценах и полноценные тесты — с выводами лучше не торопиться. В AMD обещали заметно повышение производительности в трассировке лучей, новые возможности для искусственного интеллекта (ИИ) и 4K в среднем сегменте за счёт новой технологии FSR 4 с применением ИИ. Будет интересно, удастся ли AMD догнать NVIDIA по производительности в трассировке лучей и обеспечить сравнимое с NVIDIA DLSS 4 качество реконструкции изображения.