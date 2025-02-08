Новые детали о предстоящей серии процессоров Intel Core 300 для ноутбуков были раскрыты инсайдером под псевдонимом Jaykihn, сообщает VideoCardz. Утечка раскрывает информацию о двух линейках: Panther Lake и Wildcat Lake, — обе, как ожидается, будут частью серии Core Ultra 300.
Официально известно, что для Panther Lake будут использовать технологию производства 18A, неофициально процессору приписывают производительные ядра на архитектуре Cougar Cove, исключительное предназначение для мобильных платформ и три основных конфигурации, включая 16-ядерную 4P+8E+4LP. Конфигурации также будут отличаться интегрированной графикой и поддержкой различных интерфейсов, так, наиболее актуальным вариантом для игровых ноутбуков может стать 4P+8E+4LP+4Xe3. Хотя в нём на треть меньше ядер интегрированной графики, это компенсируется в три раза большим количеством линий PCIe 5.0, которых хватят для подключения производительной дискретной графики и скоростных M.2 накопителей.
Утечка также содержит информацию о вариантах Panther Lake класса U. Эта версия, как сообщается, не будет иметь эффективных ядер, предлагая конфигурацию, аналогичную Lunar Lake, за исключением интегрированной графики: количество ядер вдвое меньше, но архитектура новая — Xe3. Эта информация указывает на то, что Intel продолжает фокусироваться на оптимизации своих мобильных процессоров для различных сценариев использования и уровней производительности, пишет VideoCardz.
Процессорам Wildcat Lake приписывают конфигурации до 6 ядер с двумя P-ядрами и двумя графическими ядрами Xe3.
Общая производительность процессоров Panther Lake в задачах, связанных с искусственным интеллектом, может достигнуть 180 триллионов операций в секунду, что на 35% превышает показатели процессоров Lunar Lake.
Вся эта информация не была официально подтверждена Intel, но даёт представление о потенциальных конфигурациях будущих мобильных процессоров Intel.