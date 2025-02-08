Intel может готовить две линейки процессоров в серии.

Новые детали о предстоящей серии процессоров Intel Core 300 для ноутбуков были раскрыты инсайдером под псевдонимом Jaykihn, сообщает VideoCardz. Утечка раскрывает информацию о двух линейках: Panther Lake и Wildcat Lake, — обе, как ожидается, будут частью серии Core Ultra 300.

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Официально известно, что для Panther Lake будут использовать технологию производства 18A, неофициально процессору приписывают производительные ядра на архитектуре Cougar Cove, исключительное предназначение для мобильных платформ и три основных конфигурации, включая 16-ядерную 4P+8E+4LP. Конфигурации также будут отличаться интегрированной графикой и поддержкой различных интерфейсов, так, наиболее актуальным вариантом для игровых ноутбуков может стать 4P+8E+4LP+4Xe3. Хотя в нём на треть меньше ядер интегрированной графики, это компенсируется в три раза большим количеством линий PCIe 5.0, которых хватят для подключения производительной дискретной графики и скоростных M.2 накопителей.

Источник изображения: VideoCardz

Утечка также содержит информацию о вариантах Panther Lake класса U. Эта версия, как сообщается, не будет иметь эффективных ядер, предлагая конфигурацию, аналогичную Lunar Lake, за исключением интегрированной графики: количество ядер вдвое меньше, но архитектура новая — Xe3. Эта информация указывает на то, что Intel продолжает фокусироваться на оптимизации своих мобильных процессоров для различных сценариев использования и уровней производительности, пишет VideoCardz.

Процессорам Wildcat Lake приписывают конфигурации до 6 ядер с двумя P-ядрами и двумя графическими ядрами Xe3.

Общая производительность процессоров Panther Lake в задачах, связанных с искусственным интеллектом, может достигнуть 180 триллионов операций в секунду, что на 35% превышает показатели процессоров Lunar Lake.

Вся эта информация не была официально подтверждена Intel, но даёт представление о потенциальных конфигурациях будущих мобильных процессоров Intel.