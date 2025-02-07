Разогнанный вариант Radeon RX 7600.

AMD представила в Китае новую игровую видеокарту Radeon RX 7650 GRE, сообщает ITHome. Новинка уже появилась на китайском сайте AMD и местных торговых площадках, доступен широкий ассортимент вариантов от компаний ASUS, Sapphire, PowerColor, Vastarmor, Asrock и Yeston, — большинство с двухвентиляторными системами охлаждения, ASUS оснастила свой вариант тремя вентиляторами. На момент написания спецификации на сайте AMD говорят о том, что RX 7650 GRE — это просто разогнанная версия RX 7600.



Если спецификации на сайте AMD указаны верно, графический процессор Radeon RX 7650 GRE предлагает 32 вычислительных блока (Compute Unit, CU), 32 блока для ускорения трассировки лучей, 64 для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом, 2048 потоковых процессоров, 64 блока растеризации и 128 блоков текстурирования, — всё как в Radeon RX 7600. Видеопамяти тоже столько же, 8 ГБ GDDR6 со 128 битной шиной. Отличается новинка повышенным лимитом мощности и более высокими частотами: лимит мощности поднят со 165 до 170 Вт, «игровая» частота с 2250 до 2350 МГц, частота в режиме Boost — с 2655 до 2695 МГц. В частности, максимальная производительность вычислений с половинной точностью за счёт этих изменений стала выше на 1,5%.

Стоит отметить, что информация о 10 ГБ видеопамяти на баннере компании ASUS является ошибкой, видеокарта, как и другие варианты, получила 8 ГБ видеопамяти. Модель компании ASUS выделяется среди остальных более крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Ранее появились слухи, что AMD прекращает производство видеокарты Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ, видимо, её место в Китае займёт RX 7650 GRE, однако меньший объём видеопамяти у новинки разочаровывает. Ранее специалисты PCGH сравнили RX 7600 8 ГБ и RX 7600 XT 16 ГБ, основное отличие которых в объёме видеопамяти, и пришли к выводу, что 8 ГБ для современной игровой видеокарты, даже начального класса, не лучший выбор в 2025 году.