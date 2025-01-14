Специалисты сравнили AMD Radeon RX 7600 на 8 ГБ и RX 7600 XT на 16 ГБ.

Специалисты издания PC Games Hardware опубликовали результаты сравнения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7600 и 7600 XT в играх. Специалисты пытались выяснить, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти современной бюджетной видеокарте.

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Объём видеопамяти — основное отличие RX 7600 и 7600 XT. Базовый вариант предлагает 8 ГБ видеопамяти, в то время как вариант XT получил вдвое больше. И в том и в другом случае используется видеопамять типа GDDR6 со 128-битной шиной.

Ожидаемо, RX 7600 XT показывает себя значительно лучше RX 7600, особенно в сценариях с трассировкой лучей, где требуется больше видеопамяти. Но даже без трассировки лучей больший объём видеопамяти обеспечивает более плавный игровой процесс и позволяет избежать проблемы, когда качество текстур автоматически ухудшается.

Источник изображения: PC Games Hardware

Без трассировки лучей в 5 из 20 игр RX 7600 показала значительно более низкую производительность. При включении трассировки значительное снижение производительности наблюдалось в 9 из 15 игр, в одной из них, но не единственной, проявилась проблема с автоматическим снижением качества текстур. Аналогичная проблема наблюдалась ещё в 2 играх, которые не показали значительного снижения частоты кадров.

При выборе в 2025 году новой видеокарты на перспективу в PC Games Hardware рекомендуют выбирать варианты с объёмом видеопамяти не менее 12 ГБ. В целом, AMD Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ отличный выбор начального уровня за свою цену, считают специалисты. В числе альтернатив можно рассмотреть более «свежие» Intel Arc B570 и B580, отметили в VideoCardz.