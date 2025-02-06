С антигравитационными тепловыми трубками.

Компания FSP представила воздушные кулеры для процессоров MP7, NP5 и NE5, сообщает TechPowerUp. Кулеры оптимизированы для новейших процессоров Intel LGA 1851 и AMD AM5, в конструкции используются антигравитационные тепловые трубки, что повышает эффективность охлаждения при установке на вертикально-ориентированную материнскую плату.

Источник изображения: FSP

FSP MP7 является флагманским двухбашенным кулером: шесть тепловых трубок с оптимизированным расположением, медная подошва с пайкой в местах контакта с тепловыми трубками, высокая плотность рёбер, два комплектных 120-мм вентилятора SWM FDB с антивибрационными резиновыми вставками. Модель NP5 однобашенная, имеет 4 тепловые трубки с прямым контактом в основании и комплектуется одним вентилятором с HDB-подшипником. MP7 и NP5 предлагаются в неокрашенном исполнении с RGB вентилятором и в чёрном цвете (версия Black) без подсветки.

Источник изображения: FSP

Младшая модель NE5 похожа на NP5, но выполнена в немного более простом дизайне и предлагается только в неокрашенном исполнении.

Источник изображения: FSP

В США рекомендованная цена FSP MP7 начинается от 47,90 долларов, NP5 от 27,90 долларов, а NE5 — от 19,90 долларов. Чёрные версии на 2 доллара дороже.