Поиск первопричины проблем осложняется ограниченной распространённостью новых видеокарт.

В продолжение новостей о том, что у некоторых владельцев NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D видеокарты перестают определяться в системе после установки драйвера, авторы ресурса Club386 поделились информацией о проблемах, с которыми столкнулись во время тестирования RTX 5080: отсутствие изображения и кратковременные зависания системы в их числе.

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Проблема возникла и с дорогостоящим готовым компьютером, полученным от одной из именитых компаний. Конфигурация с AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA GeForce RTX 5080 работала без видимых проблем до первого перезапуска, потом — чёрный экран. Помогло переключение основного слота PCI Express в режим работы PCIe 4.0 x16, но это не всегда срабатывает, отмечают в Club386.

Поиск первопричины проблем осложняется ограниченной распространённостью новых видеокарт. Среди предположений: проблемы с реализацией стандарта PCIe 5.0 на материнских платах или самих видеокартах, проблемы в программном обеспечении.

Некоторые рецензенты сообщали в своих первоначальных обзорах о проблемах, связанных с PCIe, но с тех пор подробностей не появилось. В частности, автор ресурса Igors LAB отмечал, что усложнённая конструкция с внутренними соединительными шлейфами между основной платой видеокарты и платой с разъёмом PCIe в эталонных версиях Founders Edition может привести к снижению качества сигнала из-за увеличения сопротивления сигнальной системы и возникновения перекрёстных помех в случае недостаточно хорошего экранирования.