Новинка для владельцев видеокарт GeForce RTX 50.

Одним из анонсов компании Lian Li на предстоящем виртуальном мероприятии 2025 Digital Expo станет новый кронштейн для вертикальной установки видеокарт с поддержкой PCIe Gen 5, сообщает VideoCardz. Помимо поддержки нового интерфейса, кронштейн будет выделяться среди других подобных решений возможностью регулировать положение видеокарты. Производитель говорит о пяти различных вариантах позиционирования, в том числе, видеокарту можно установить под углом к боковой панели корпуса или материнской плате, как для удовлетворения эстетических предпочтений, так и для улучшения условий охлаждения.

Источник изображения: Lian Li, VideoCardz

На рынке уже появились первые потребительские видеокарты с поддержкой PCIe Gen 5, но не райзеры. К счастью для тех, кто уже обладает новой видеокартой, RTX 5090 или 5080, и хочет установить её в нестандартном положении, переключение в режим PCIe Gen 4 практически не влияет на игровую производительность. Однако могут найтись сценарии, где более высокая пропускная способность интерфейса будет иметь большее значение, PCIe Gen 4 райзер не позволит переключиться в режим PCIe Gen 5 — нужен новый райзер, гораздо более устойчивый к помехам.

По неофициальной информации, Lian Li выпустит новинку к апрелю этого года.

Также на предстоящем мероприятии ожидается информация о новых и обновлённых компьютерных корпусах LANCOOL 217, LANCOOL 207 Digital, LANCOOL 4 и O11D MINI V2, системах охлаждения Hydroshift II LCD AIO, вентиляторах UNI FAN SL-INFINITY, блоках питания с уникальной конструкцией и новых аксессуарах.