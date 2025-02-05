Сейчас игра находится в стадии пре-альфы и готовится к тестированию в рамках программы Battlefield Labs.

EA планирует выпустить новую Battlefield до 31 марта 2026 года, сообщает GamesRadar+ со ссылкой на информацию издателя.

Источник изображения: Electronic Arts

«EA представила Battlefield Labs», — сообщает компания в своём свежем финансовом отчёте, — «новую программу, позволяющую тестировать и внедрять нововведения на основе предпочтений игроков в преддверии ожидаемого релиза во франшизе в 2026 финансовом году». 2026 финансовый год для EA длится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, объясняют журналисты, поэтому релизное окно новой Battlefield сужается до вполне конкретного 12-месячного периода.

Информация о новой игре Battlefield, которая до сих пор не имеет официального названия, все ещё довольно ограничена. Игра находится в стадии пре-альфы и готовится к тестированию в рамках программы Battlefield Labs. На первой стадии тестирования в компании собираются отобрать несколько тысяч участников из Северной Америки и Европы, для участия им придётся подписать соглашение о неразглашении.

Учитывая, как долго тестируются некоторые игры EA, тестирование Battlefield Labs не является явным признаком скорого выхода новой игры, отмечают журналисты GamesRadar+. По крайней мере, теперь есть хотя бы приблизительное представление о том, на какое время в EA запланировали релиз. Однако за это время планы компании могут многократно изменится, в частности, на это могут повлиять результаты тестирования.