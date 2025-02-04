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Moleculo
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Доступны варианты объёмом от 32 до 96 ГБ в разных сериях.

Компания G.SKILL объявила о выпуске новых комплектов памяти DDR5 с низкой задержкой в сериях Trident Z5 Royal, Trident Z5 RGB и Ripjaws M5 RGB, сообщает TechPowerUp. Во-первых, это комплекты DDR5-6800 общим объёмом 32, 48, 64 и 96 ГБ с задержками CL32-42-42. Во-вторых, комплекты DDR5-6400 общим объёмом 32 ГБ с задержками CL28-39-39. В первую очередь комплекты ориентированы на использование с актуальными платформами Intel, в них зашиты профили XMP 3.0 со всеми настройками для работы на указанных спецификациях.

Источник изображения: G.SKILL

Компания приводит несколько изображений, где перечисленные комплекты успешно проходят стресс-тестирование на материнских платах ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero и ROG Maximus Z890 Hero с процессорами Intel Core i9-14900K и Core Ultra 7 265K соответственно.

Новые комплекты ожидаются в продаже с марта 2025 года.

Источник изображения: G.SKILL

Ранее G.SKILL представила в сериях Trident Z5 Royal Neo, Trident Z5 Neo RGB и Ripjaws M5 RGB Neo комплекты DDR5-6000 с задержками CL26 и CL28 для платформы AMD AM5: процессоров Ryzen 9000 и материнских плат с чипсетом X870. Эти модули поставляются с профилями AMD EXPO.

#ddr5 #оперативная память #g.skill
Источник: techpowerup.com
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