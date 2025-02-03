Общая оценка оказалась на 15% выше.

Результат тестирования Intel Core Ultra 7 255H, появившийся в базе данных бенчмарка PassMark, указывает на 32-процентное преимущество в однопоточных нагрузках над Core Ultra 7 155H, а также 15-процентное преимущество по итогу всего тестирования. Журналисты Tom’s Hardware назвали прирост производительности впечатляющим, это результат внедрения новых архитектур (Lion Cove для P-ядер и Skymont для E-ядер), а также повышения тактовой частоты за счёт применения передового техпроцесса TSMC N3B. В рассматриваемом сравнении пиковая частота P-ядер 255H на 300 МГц выше частоты 155H.

Источник изображения: PassMark

Intel Core Ultra 7 255H является 16-ядерным процессором с конфигурацией 6P+8E+2LPE, такой же, как в Core Ultra 7 155H, однако в последнем P-ядра поддерживают Hyper-Threading (HT). Однако, как видно по результатам, преимущество по количеству потоков не помогает 155H, он всё равно уступает в многопотоке новому 255H. В числе прочих преимуществ нового процессора над предшественником улучшенная интегрированная графика Xe-LPG+ с блоками XMX для ускорения вычислительных операций с матрицами. А вот «плитки» SOC и IOE в значительной степени такие же, пишет Tom’s Hardware.

Специалисты подчёркивают, что успех серии процессоров Intel Core Ultra 200H во многом будет зависеть от цен. Семейство процессоров AMD Strix Point выглядит сильнее и устройства на их основе за рубежом доступны по цене от 1000 долларов США.