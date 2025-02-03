Точные причины проблем неизвестны, как и то, остались ли видеокарты в работоспособном состоянии.

На китайских форумах и в социальных сетях стали появляться сообщения от владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090D, которые не могут заставить видеокарту работать после установки драйверов, она не определяется в системе вообще, сообщает Wccftech со ссылкой на различные источники.

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Проблема не является исключительной для какого-либо исполнения или какого-либо производителя, сообщается о совершенно разных моделях от компаний Colorful, Manli, Gigabyte и других. На западных ресурсах тоже начинают появляться подобные сообщения, только уже по отношению к видеокартам RTX 5090. Кто-то утверждает, что может помочь принудительное переключение основного слота PCI Express (в который устанавливается видеокарта) в режим PCIe 4.0, но это не подтверждено.

На данный момент неизвестно, является ли описанное следствием аппаратных проблем или программных. Есть предположения, что виноват актуальный на момент написания драйвер GeForce Game Ready 572.16, но абсолютной уверенности в этом тоже нет. Неизвестно и то, остались ли видеокарты работоспособными после инцидента, в системе они не определяются, непонятно, что с ними произошло.

На данный момент остаётся ждать подробностей, однако не факт, что владельцев видеокарт RTX 5090 и 5090D достаточно, чтобы эти подробности появились. Первоначальные запасы видеокарт были небольшими, они были распроданы за минуты после старта продаж, причём какое-то количество видеокарт осело в руках спекулянтов.

Владельцам RTX 5090 и 5090D рекомендуют повременить с использованием видеокарты, хотя бы с установкой драйвера, возможно, в ближайшее время ситуация прояснится.